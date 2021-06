Nüüd siis selge: õllekõht ei ole kesvamärjukese joomise tulemus!

Naljakas on mõelda, et on olemas palju naisi, kes joovad õlut sama palju või koguni isegi rohkem kui mõned mehed. Aga nemad ei pea kunagi tegelema kurikuulsa õllekõhu probleemiga. Naiste puhul võid hoopis kuulda, kuidas teevad muret reied, tagumik ja teistsugune kõhu rasvumine.

Ilmselt on ka sellele teaduslik põhjendus, nagu igale asjale siin maailmas. Tegelikkuses ei tohiks me eeldada, et õllekõht tekib ainult selle joojatel. Tihtilugu võid sa näha seda ka meestel, kes ei tarvita üldse alkoholi. Selle kõige põhjuseks on erinev rasvade ladestumine.

Meeste ja naiste rasvade kehas hoidmine on erinev. Mehed hoiavad naistega võrreldes kinni väga imelikku rasva. Nad peavad muretsema ainult vistseraalse rasva pärast. See on rasv, mis tekib kõhu piirkonda väga tähtsalt elundite ümber. Eriti hõlmab see maksa, magu ja soolestikku. Ainuke kahjulik asi on see, et vistseraalne rasv võib koguneda ka arteritesse.

Just seetõttu võib see olla põhjuseks, miks meestel esineb südamehaigusi sagedamini kui naistel.

Põhimõtteliselt on õllekõht lihtsalt märk sellest, et sinu keha hoiab kinni rasva. Ja seda siis vistseraalsel kujul.

Naistel seda muret pole. Nad ladustavad oma rasva tegelikult kogu kehas. Seda võib leida naise jalgadelt, puusadelt, kätelt ja mujaltki. Kuid selline õllekõhu tekkimise võimaluse puudumine võib naistel viia puusade ja jalgade lisarasva ladustumiseni.