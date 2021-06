Musta pori näkku ehk tee stressiga lõpparve!

«Mudaravi on olnud kasutuses juba iidsetest aegadest peale. Arvatakse, et mudal on vaimsed omadused, mis leevendavad stressi ja aitavad lõõgastuda,» räägib dermatoloog David Harley.

Mudavann on hooldus, mida pakutakse enamasti spaades ja kuurortides. Ehkki võib see meile tunduda mudana, mida sa võid leida oma aiast pärast vihmasadu, sisaldab ravimuda tegelikkuses spetsiifilisi koostisosi, millel arvatakse olevat teraapilisi omadusi.

«Mudavanni koostisosade hulka kuulub tavaliselt soojendatud mineraalvesi, vulkaaniline tuhk, orgaaniline turvas, järvemuda või soolane vesi. Igal kombinatsioonil on kehale erinev mõju. Oluline on uurida ja küsida, millised mineraalid on vastava teenusepakkuja juures ülekaalus. Sageli sõltub see spaa asukohast ning selle läheduses asuvate allikate koostisest.»