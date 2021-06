Suisa eluohtlik tegevus: mitu huulepulka oled sina ära söönud?

Selgub, et huulepulgad sisaldavad paljusid metalle nagu kaadmium ja alumiinium, mis on mõlemad toksilised, kui nad peaksid kokku puutuma meie maomahlade ja -hapetega. Kuigi väikeses koguses ei ole need mürgised, kasutame me huulepulka siiski tihti ning niimoodi tarbime vähehaaval mürki, vahendab TimesOfIndia.

Selle kohta uurimistöö teinud doktor Katharine Hammond on väitnud, et kui lapsed hakkavad huulepulki sööma, tähendaks see seda, et suures koguses metalle satub suhteliselt väiksesse kehasse ja see on murettekitav. Seega tasuks oma huulepulki laste käeulatusest eemal hoida.

Uuringus leiti, et alumiiniumi ja muid metalle on huulepulkades sellises kontsentratsioonis, mis on suurtes kogustes tarbimisel meie jaoks tõsiselt ohtlik. Samuti mainis uuringu autor, et inimene sööb päevas kokku umbes 24 milligrammi metalli.

Siiski kinnitab USA Toidu- ja Ravimiamet, et huulepulga kasutamise piiramine ühele või maksimaalselt kahele korrale päevas on ohutu. Üle selle võib asi muutuda juba inimkeha jaoks mürgiseks.