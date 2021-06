Toiduteadlane: ükski põhjalik teadusuuring ei tõesta, et piim oleks inimese tervisele kahjulik

Piim nagu kõik teised toiduainegrupid on osa tervislikust ja mitmekesisest toitumisest: see tähendab, et kõike, sealhulgas ka piima ja piimatooteid, tuleb tarbida mõõdukalt. «Pastöriseeritud piima kui kahjuliku toiduaine väitega ei saa aga mitte kuidagi nõustuda,» ütles toiduteadlane.

«Pole ühtegi teaduslikku uuringut, mis kinnitaks, et mõõdukas koguses poes müüdava pastöriseeritud lehmapiima tarbimine tekitaks inimesele terviseprobleeme.»

Kuidas jõuab piim lehmast poeletile?

Kui lehmapiim jõuab talust tööstusesse, siis esimese asjana kontrollitakse põhjalikult piima kvaliteeti ning teostatakse vajalikud toitainete analüüsid, kus määratakse muuhulgas ka piima rasvasisaldus.

«Piima edasine töötlus sõltub aga sellest, millist toodet valmistama hakatakse. Näiteks 2,5% joogipiima valmistamiseks lahutatakse piimast esmalt piimarasv ning saadakse rasvavaba piim ehk lõss. Kindla rasvasisaldusega piima saamiseks lisatakse lõssile ettenähtud kogus piimarasva tagasi ehk piim normaliseeritakse,» rääkis Kuldjärv.

Joogipiima valmistamisel on erinevad etapid

Joogipiima valmistamise üks oluline etapp on homogeniseerimine, mille eesmärgiks on tagada, et piimarasv ei tõuseks eraldi kihina joogipiima pinnale. «Piimas sisalduvad rasvagloobulid ehk rasvaosakesed on suhteliselt suured ning kui need omavahel «kokku kleepuvad», moodustavad nad pinnale rasvakihi, mis muudab joogipiima tarbimise ebamugavaks,» ütles Kuldjärv.

Teine äärmiselt oluline etapp on piima pastöriseerimine ehk kuumtöötlus, mille peamiseks eesmärgiks on tagada toiduohutus ehk esmalt hävitada piimas olla võivad patogeensed mikroorganismid ning tagada ka piima säilivus: kuumtöödeldud piim ei roisku nii kiiresti ning säilib külmkapis kauem.

«Sõltuvalt tööstusest kuumutatakse piima pastöriseerimise käigus ca 75 kraadini ning see protsess kestab ca 15-20 sekundit. Pärast pastöriseerimist liigub piim edasi kiirele jahutamisele ning piimapakki, poodide külmaletti ja lõpuks Eesti inimeste toidulauale,» lisas Kuldjärv.

Piima joomine on oluline igas vanuses

On teaduslikult tõestatud, et piimavalgud sisaldavad kõiki inimorganismi jaoks asendamatuid aminohappeid. Piim on väga heaks kaltsiumi allikaks ning heaks magneesiumi ja kaaliumi allikaks. Vitamiinidest tasub ennekõike mainida piima vitamiini B12 ja D-vitamiini, mis aitab piimas leiduvat kaltsiumi paremini omastada.

«Kõige olulisemaks mineraalaineks, seda eriti kasvava lapse organismile, on kaltsium, mis teeb meie luud ja hambad tugevaks. Aga ka kaaliumi, mis mõjub hästi südame- ja veresoonkonnale. Sõltumata vanusest võiks piim ja piimatooted rikastada iga inimese toidulauda, sest see sobib nii noortele kui väärikamas eas olijatele,» lisas Kuldjärv.