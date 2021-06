Tartu Ülikool ootab õppima 423 meditsiinivaldkonna üliõpilast

Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna õppeprodekaan Anti Kalda rõhutas, et ülikooli sisseastumine on vastutusrikas protsess, millest tulenevalt peab üliõpilaskandidaat endale selgeks tegema, miks ja mida ta õppima tuleb, millised on tähtajad ja tingimused.