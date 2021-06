Päästeameti meelespea: kuuma ilmaga pea meeles enda ja lähedaste ohutust

«Jaanieelne nädalavahetus toob Eestimaale suvised kuumakraadid, mis meelitavad õue head ilma nautima. Selleks, et kuumus liiga ei teeks, tasub kanda heledaid riideid ja peakatet.

Keskpäeval, mil ilm on kõige kuumem, tasub püsida varjus. Suletuna tasub hoida ka eluruumide aknad, sest väljas olev õhk on palavam kui tuba. Palavaga tasub juua rohkesti vett, sest keha vedelikukadu on suurem kui tavaliselt,» rääkis Päästeameti vastutav korrapidaja Meelis Mesi.