Kui miski tossab, olgu selleks jaanilõke, mitte inimesed selle ümber

Uuringud on näidanud, et suitsetamisest loobumiseks sobib hästi just mõni pingevabam päev. Näiteks puhkuse algus või tavaelu rütmist erinev päev. Ehk teisisõnu – kes on seda mõtet juba pikemalt peas kaalunud – siis praegune puhkuste alguse aeg on elumuutvaks otsuseks just parim!