Mida teha, kui sõber ei maksa laenu tagasi?

Enne koroonaviiruse tulekut laenasin sõbrale 5000 eurot. Tal oli hädasti vaja ja oleme ka juba lapsepõlvest sõbrad. Nüüd on mind tabanud rasked ajad ja mul oleks vaja seda raha tagasi, kasvõi osade kaupa, aga inimene hiilib asjast kõrvale. Ütleb, et kohe varsti saab, et sel kuul veel osutus keeruliseks. Samas tean, et tal läheb praegu hästi, paremini kui minul. Kuidas ma suusõnalisel kokkuleppel antud summa nüüd tagasi saan (inflatsioon nagunii)? Ja mul on tekkinud ka tunne, et sõber ei hooli väga minu käekäigust. Kas ja kuidas oleks võimalik asja parandada?