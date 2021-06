Häirekeskus: lapsi ja loomi ei tohi palava ilmaga autosse jätta

Päikeselised ja palavad ilmad toovad kaasa lisaohud, millega tuleb arvestada. Näiteks ei tohiks jätta lapsi või loomi palavasse sõidukisse, sest see võib väga lühikese ajaga muutuda nende tervisele ohtlikuks.

Häirekeskuse 112 teenuse juhi Heiko Leesmenti sõnul on õnneks inimeste teadlikkus probleemist ja tähelepanelikkus suurenenud.

«See on väga positiivne, et inimesed helistavad numbrile 112, kui nad märkavad kuuma sõidukisse jäetud lapsi või lemmikloomi. Kindlasti tulekski Häirekeskusele helistada, kui lapsevanemat või looma omanikku kohapeal ise ei suudeta leida ja auto juurde kutsuda.»

Ühise nimetajana saab nende juhtumite puhul välja tuua selle, et alahinnatakse aja pikkust, mis sõidukist eemal viibiti. Päikese käes parkiva sõiduki temperatuur tõuseb väga kiiresti ja muutub kiiresti lapsele või loomale ebamugavaks.

Probleem palavates sõidukites vaevlevatest loomadest ja lastest tõstatub igal aastal kuumade ilmadega ja enamasti on inimeste vabanduseks see, et käidi vaid korra poes.