Covid-19 infektsioon võib endast märku anda just sel kehaosal

Uuringust on selgunud, et patsientidel, kes põdesid Covid-19 infektsiooni avaldub see mitmeid nädalaid hiljem sõrmeküüne värvimuutuses või moondumises.

Üks sümptom on poolkuu muster, mis moodustab valge alana küüne allosas. Enamus patsiendid märkasid sellist muutust küüntel vähem kui kaks nädalat pärast diagnoosi saamist. Juhtumitest on teatatud, kuid mitte palju.

Oluline on ka see, et need märgid ei ole murettekitavad, sest patsiendid on olnud asümptomaatilised.