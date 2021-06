Veebiapteegi kaudu saab nüüd ravimite retsepte pikendada

Benu veebiapteegi omaniku Inge Meseki sõnul võimaldab kiiret ja paindlikku retsepti pikendamist Benu veebiapteegi ja virtuaalse arstikonsultasiooni platvormi MinuDoc ühendamine. «Esimest korda Eestis on veebiapteek ja telemeditsiini teenusepakkuja omavahel integreeritud. Kliendile võimaldab see pakkuda mugavat lahendust, kus aegunud ravimiretsepti saab veebiapteegi kaudu uuendada. Just suvel kui ollakse rohkem kodust eemal on oluline tagada paindlik retseptiravimite kättesaadavus ning nii vähendada ka perearstide töökoormust,» rääkis Mesek.