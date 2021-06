Ekspert avaldab suurimad vead, mis panevad abivajaja elu ohtu

Tellijale

Esmaabiõpetaja ja Karell Kiirabi brigaadijuhi Orasmaa sõnul on kõige alus ehk A ja O ­ikka ­vesi, sest nii suure kuumusega on just dehüdratsioon see, mis võib suvepäeva ebameeldivaks muuta. «Kui veepudelit kaasas pole, siis ole kindel, et sul on koht, kust seda ostma minna. Vee alla ei lähe alkohoolsed joogid ega muud karastusjoogid, ka laste puhul ei tohiks vett asendada limonaadiga,» räägib Orasmaa. Samuti tuleb endale meelde tuletada, et vett peab jooma, mitte veepudelit lihtsalt kaasas kandma.

Apteekri soovitused on pakkimisel abiks

Selleks et õnnetused puhkust ei rikuks, peavad alati kaasas ­olema elementaarsed esmaabivahendid. Puhkusele sõites peaks kotti panema mitmesugused plaastrid, antiseptiku ja elastiksideme. Samuti peab Orasmaa tähtsaks puugipintsettide olemasolu – neid saab soetada apteekidest ja suurematest toidu­poodidest. «On juhtumeid, kus inimesed tulevad ka linnas abi küsima, et aidake puuk ­välja võtta, nii et ka linnakeskkonnas on võimalik puuki saada,» lisab Orasmaa.

Esmaabiõpetaja soovitab pikemaks ajaks puhkama minnes kotti pakkida ka kraadiklaasi, sest igas puhkekohas ei pruugi seda olla ja siis ei ole käepärast ka abivahendit, mille abil diagnoosida, miks laps on muutunud loiuks.