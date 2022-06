Millised esmaabivahendid peaks kindlasti kotti pakkima?

Mürgistusinfoliin (16 662) on number, millel võib helistada, kui tekib kahtlus, et keegi on saanud mürgistuse. Sinna alla lähevad näiteks maohammustused, ­samuti kemikaalide sattumine ­silma, näole või kehale.

Kuumarabandus võib tabada igaüht

Kuumarabanduse vastu aitab eelkõige ennetamine ehk varjulises kohas viibimine ja vedeliku joomine. «Kuumarabanduse sümptomid on peapööritus, peavalu, iiveldus, oksendamine ja virvendus silme ees. Kui inimesel on sellised sümptomid, tuleks ta toimetada ­varjulisse kohta, võtta võimalusel riideid vähemaks ja panna ta külili asendisse. Üks ­viga, mida enamasti tehakse, on see, et pannakse abivajaja pea alla padi, see aga blokeerib hingamisteid. Sellisel juhul peaks toestama kogu ülakeha, et hingamisteed jääksid vabaks. Samuti peaks pakkuma jahutust ehk andma juua ja asetama märja rätiku laubale. Kindlasti tuleb jälgida, et abivajajat ülemäära ei jahutataks,» sõnab Orasmaa.