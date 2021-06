Uppunutest üle poole on joobes – kuidas jaanipeol purju jäämist vältida?

«Oleme siin kuskil, tee ääres seisame, aadressi ei tea täpselt, ma ei ole kohalik.» See on üks lause 112 numbrile tehtud kõnest möödunud aasta jaanipäeval.

Jaanipäeval korduvad aastast aastasse sarnased probleemid, nenditakse häirekeskusest. Helistajad ei tea oma asukohta. Mõned inimesed on liiga purjus, et nende murest oleks võimalik aru saada. Tarbitakse palju alkoholi ja liiga vähe vett. Kakeldakse. Rooli istuvad purjus inimesed.

Häirekeskus julgustab esiteks aegsasti oma asukohta selgeks tegema. Võõras kohas viibides tasub kaardirakendusest enda koordinaadid üles otsida. Seda võiks katsetada enne, kui midagi on juhtunud, sest paanikas võib see osutuda keeruliseks ülesandeks.

«On oluline, et seltskonnas oleks kaine ja adekvaatne inimene, kes suudaks vajadusel abi kutsuda. Ent veelgi olulisem on, et igaüks suudaks vajadusel olla reaalsuse saadik, kes ei lase purjus kaaslast rooli, ujuma ega ka üle lõkke hüppama. Kõigi kolme kohta saab häirekeskus jaaniöödel kõnesid ja paraku ei ole kõik need lood ilusa lõpuga,» nenditakse häirekeskuse teates.