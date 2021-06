Lutsar: koroonaviirusega kooselamiseks peab rohkemaid vaktsineerima

Lutsar rõhutas, et enamik inimesi, kes praegu koroonaviirusega haiglasse on sattunud, olid vaktsineerimata, vahendab ERR .

«Kui meil on juba teatud hulk ühiskonnast immuniseeritud, siis ma usun, et me suudame niimoodi edasi elada. Aga me peame tõesti nii palju katsuma vaktsineerida kui vähegi võimalik, eriti neid, kellel on oht raskemate haiguste tekkeks – ma mõtlen siinhulgas eakaid ja riskigruppide inimesi, sest haiglasse satub üliharva keegi, kes on vaktsineeritud,» ütles Lutsar.