Üllatavad põhjused, millest võib sõltuda inimese pikkus

Kuigi pikkus on suuresti seotud geenidega, sest tavaliselt on pikkadel vanematel pikka kasvu lapsed ja vastupidi, siis nüüd selgub, et lisaks geneetikale on oluline jälgida ka keskkonnategureid. ScienceAlert uuris geneetika, genoomika ja rakubioloogia eksperdilt, kas keskkonnategurid mõjutavad oluliselt inimese pikkust. Vastuseks ütlesid kõik jah.

Mis mõjutab seda, milline on inimese pikkus?

Austraalia Queenslandi ülikooli geneetikaekspert professor Peter Visscher ütleb, et on palju tõendeid selle kohta, et inimeste pikkus tõuseb aja jooksul kui riigid industrialiseeruvad ja/või saavad rikkamaks. See muutus on keskkonnaalane, sest geneetilised tegurid ei muutu lühikese aja jooksul.

«Tõenäolised konkreetsed keskkonnategurid on toidu rohkus ja parem tervishoid,» lisab Visscher.

Mitmed uuringud on näidanud, et toitumine võib pikkust mõjutada. Itaalia Messina ülikooli geneetikaekspert professor Saverio Alberti toob näiteks 1944. aasta näljahäda Hollandis. «Selle nälja ajal sündinud või kasvanud lapsed olid umbes 4 cm lühemad kui Hollandi tolleaegsed keskmised kasvupikkused,» räägib Alberti.

Millist rolli mängib geneetika?

Umbes 80 protsenti pikkusest mõjutab geneetika, DNA määrab potentsiaalse pikkuse, kuid keskkonnategurid määravad selle, kas jõutakse DNA poolt paika pandud pikkuseni või mitte. Ehk siis pikkuse määrab peamiselt ära geneetika, kuid olulist rolli mängivad ka keskkonnategurid nagu näiteks toitumine.

Kui pikaks on võimalik kasvada?