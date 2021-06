TikToki ilunipp viis ajutise nägemise kaotuse ja näo armistumiseni

Whitfield ütles New York Timesile, et ta proovis TikTokis märganud ilutrendi, mis kasutas õmblusnõelu ja tinti, et saavutada kuni kuus kuud kestvad tedretähnid.

«See protseduur ei teinud üldse haiget, nii et ma ei arvanud, et peaksin lõpetama,» sõnas naine. Whitfield kasutas oma platvormi, et hoiatada oma järgijaid trendi ohtude eest «Palun ärge proovige ühtegi «kodust iluprotseduuri», ma sattusin haiglasse turse ja ajutise nägemiskaotuse tõttu, rääkimata sellest, et mu nägu oli täiesti muutunud.»