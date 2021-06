Kolm psühholoogi nõuannet, kuidas vältida suvistel pidudel joobes õnnetusi

«Kui sul on kiusatus nädalavahetustel alkoholi juues lõõgastuda, siis proovi endale töönädala jooksul puhkepause anda. Sellega väldid pingete kuhjumist, mis võib riskikäitumiseni viia, kui oled joonud,» rääkis Peaasi kliiniline psühholoog Anna-Kaisa Oidermaa, kes annab kampaanialehel selgroog.ee kolm olulist nõuannet, kuidas hoida seltskonnas selgroogu ja vältida õnnetusi:

1. Leia oma «ei»

Seltskonnas alkoholi tarbimisele «ei» ütlemine võib olla keeruline. Mõtle enne läbi või harjuta lausa valjusti, kuidas loobumine kõige usutavamalt kõlaks.

2. Kokkulepped enne pidu

Leppige sõpradega aegsasti kokku, kuidas pidu turvaliselt pidada. Pange autovõtmed ära. Kes on kaine autojuht? Ujuma ei lähe, paadisõit jääb homseks. Joobes tehtud otsused võivad viia õnnetuseni.

3. Kui kokkulepped ei kehti?

Kui enne pidu tehtud kokkulepped ei kehti ja sõber tahab napsusena rooli istuda või ujuma minna, kardetakse sageli, et teda keelates või takistades rikume suhteid – sõber või sõpruskond paneb pahaks. Sellises olukorras tuleb meeles pidada, et sõbra elu on tähtsam kui tüli vältimine. Head suhted sinu elus toimivad ainult siis, kui suudad hoida nii ennast kui teisi.

Oskus hoida selgroogu ennetab õnnetusi vees ja liikluses

Päästeameti ennetustöö osakonna juhataja Viktor Saaremetsa sõnul kujunes eelmine aasta taasiseseisvumise aja suurima veeõnnetuste arvuga aastaks. Ohtlikud on nii joobes vettekukkumised kui ka ujuma minekud. Vette kukkumiste arv on ajas kasvanud ning peamiseks põhjuseks on olnud taas alkohol. «Kõik suplemisel uppunud eakad olid eelmise aasta andmete järgi kained ning kõik suplemisel uppunud tööealised omakorda joobes,» lisas Saaremets. Ta lisas, et üle Eesti on uppunute arv ühtlaselt kasvanud ning veekogudeks tiik, järv, jõgi, meri või kraav.

Joobes mootorsõidukijuhi süül on viimase kolme aasta jooksul kaotanud elu üle kümne inimese aastas. Suvel joobes juhtimisega kaasnevate liiklusõnnetuste arv kasvab, näitab statistika. «Selle suve liikluspilti võib mõjutada lisaks tavapärastele käitumisharjumustele ka piirangute leevenemine,» rääkis transpordiameti ennetustöö osakonna ekspert Liis Sepp.

Inimkannatanutega õnnetusteni viivad erinevad riskitegurid, sealhulgas alkoholi tarvitamine. Alkohol annab Sepa sõnul liigse enesekindluse, vähendab juhi reaktsioonikiirust ja koordinatsioonivõimet, halvendab kiiruse-, aja- ning vahemaadetaju ja võimet neid hinnata.