Alkoholisõltuvus on ohtlik probleem, mis võib inimesele märkamatult välja kujuneda. Seetõttu on oluline teada alkoholisõltuvuse varajasi sümptomeid, et ennetada tõsist probleemi ning kahjulikku mõju tervisele ja elukvaliteedile, vahendab Alcohol Rehab Guide.