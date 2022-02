Nii mitu tassitäit kohvi päevas alandab maksahaiguste riski

Suurbritannia Southamptoni ja Edinburghi ülikoolide teadlased leidsid, et mis tahes tüüpi kohvi joomine on seotud kroonilise maksahaiguse tekkimise ja suremuse vähenenud riskiga võrreldes kohvi mittetarbimisega – kusjuures kasu on kõige suurem, kui juua kolm kuni neli tassi päevas.

Lahustuv kohv, milles on neid koostisosi vähe, oli seotud samuti kroonilise maksahaiguse riski vähenemisega. Kuigi riski vähenemine oli väiksem kui jahvatatud kohviga, võib järeldus viidata sellele, et muud koostisosad või potentsiaalselt koostisosade kombinatsioon võivad olla kasulikud.

Uuringu juhtivautor dr Oliver Kennedy tõdes: «Kohv on laialdaselt kättesaadav ja meie uuringust nähtuvad eelised võivad tähendada, et see võib olla potentsiaalselt ennetav ravi kroonilise maksahaiguse vastu. See oleks eriti väärtuslik madalama sissetuleku ja halva tervishoiuteenuste kättesaadavusega riikides, kus kroonilise maksahaiguse koormus on kõige suurem.»