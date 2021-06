Teadlased tegid kindlaks, mis annab pikema eluea

Uuringu eesmärk oli testida hüpoteesi «muutumatu vananemise määr», mis ütleb, et liigil on suhteliselt kindel vananemise määr, vahendab Medical Xpress . 14 riigi teadlaste rahvusvahelises koostöös analüüsiti vanusepõhiseid sünni- ja surmaandmeid, mis hõlmasid mandreid ja sajandeid. Uuringus jälgiti ka mitme aastakümne jooksul primaatide metsikuid populatsioone.

«Meie leiud toetavad teooriat, et surma saabumise aeglustumise asemel elab rohkem inimesi kauem, kuna langenud on suremus nooremas eas. Võrdlesime inimeste ja ahviliste sünni- ja surmaandmeid ning leidsime, et üldine suremuse muster oli neil kõigil sama, mis viitab sellele, et pikaealisust kontrollivad lõppkokkuvõttes pigem bioloogilised kui keskkonnategurid,» ütles Jose Manuel Aburto Oxfordi Leverhulme demograafiateaduste keskusest.