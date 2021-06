Tuleta meelde, milline on turvaline rattasõit

«Selleks, et jalgrattaõnnetusi ennetada, on väga oluline, et laps tunneks ennast ratta seljas kindlalt, teaks liiklusreegleid ning oskaks end hoida. Kuna paljud õnnetused saavad alguse ebapiisavast ettevalmistusest, on samuti vajalik, et lapsevanem teaks, kuidas last juhendada ning muuta sõit tema jaoks võimalikult turvaliseks,» ütles ERGO kindlustuse isikukahjude osakonna juht Julia Pakin.