4 müüti migreeni kohta

Sageli on esmane migreeni sümptom mõõdukas või tugev peavalu, 85 protsenti migreeni peavaluga inimestest kogeb pulseerivat valu. Ligi 60 protsenti inimestest tunneb valu vaid ühel poolel, 80 protsendil esineb iiveldust ja 30 protsendil esineb oksendamist. Lisaks on kõigil migreeni põdevatel inimestel suurenenud valgus- ja helitundlikus.

Migreeni kohta on ringlemas mitmeid müüte, Medical News Today palus ekspertidel anda hinnangud, kas müüdid vastavad tõele või mitte.

1. Migreen pole tõsine

«Enamik migreeni tüüpe ei ole tõsised, kuid need võivad olla kroonilised ja nõrgestavad, kui neid ei ravita piisavalt,» selgitas valuravispetsialist dr Medhat Mikhael. Ühe uuringu järgi, kus uuriti migreeni mõju elukvaliteedile, oli migreeni põdevatel inimestel vähenenud aktiivsus peresuhetes, sotsiaalsetes tegevustes ja vaba aja veetmises.

Samuti väärib märkimist, et kõik migreeni tüübid pole võrdsed. On olemas migreeni vorm, mida nimetatakse hemipleegiliseks migreeniks, mis kipub olema perekondlik ja on seotud neuroloogiliste sümptomitega.

Hemipleegiline migreen võib tekitada halvatust ühel kehapoolel või mõlemal, kuid seda esineb harva ja vaid 0,01 protsendil elanikkonnast. Enamasti taandub halvatus tundide või päevade jooksul. Halval juhul võib see põhjustada püsivat paralüüsi või insulti.

2. Migreen on lihtsalt peavalu

See pole kindlasti tõsi, samuti tasub teada, et mitte kõigi migreeni vormidega ei kaasne peavalu, see võib olla kõigest üheks sümptomiks. Spordineuroloog, dr Vernon Williams, sõnab, et migreen on kliiniliselt määratletud kui teatud tüüpi peavalu, mida inimene tunneb intensiivsemalt.

«Migreenist tulenev valu võib olla väga tugev ja segada igapäevaelu. Nagu peavalud, võivad ka migreenid olla lühikesed, kesta vaid paar tundi või siis hoopis mitu päeva,» täpsustab Williams.

Lisaks peavalule võib esineda ka muid sümptomeid nagu nägemishäired, tundlikus helide ja valguse suhtes ja seedeprobleemid.

3. Kofeiin põhjustab migreeni

See on 100 protsenti müüt — kofeiini tarbimine mõõdukas koguses ei põhjusta migreeni. Kofeiin ja migreen on sellegipoolest keerulises suhtes, sest mõnel inimesel võib kofeiin peavalusid leevendada, samal ajal kui teisel see just tekitab peavalusid.

Ekspertide sõnul võib kofeiini sisaldavad joogid aidata valu leevendada, kuid selline moodus ei ole soovitatav. Uuringud on näidanud, et kofeiini ületarbimine võib põhjustada migreeni ja kofeiini järsk ärajätmine võib põhjustada migreenihooge.

4. Peavaluravim leevendab migreenihoogu

Otsest ravi migreeni vastu pole, kuid praegused ravimid võivad migreeni leevendada. «Migreeniravimid on suunatud migreeni episoodide ennetamisele,» täpsustas dr Mikhael.