See algas köhaga ja ma sain ­kohe aru, et midagi on ­valesti, positiivse testitulemuse sain ­veebrua­ris. Kurgus kraapis ja hiljem ­tuli ka nohu, lisaks kadus maitse- ja haistmismeel, aga seda nii kolmeks päevaks. Köhaga oli ­raske, kui tekkis köhahoog, siis ei saanudki hingata. Nohu ja ­köha kestsid viis kuni seitse päeva. Palavikku ei ­tekkinudki. Taastumisega läks umbes kuu ­kuni poolteist, sportides oli keeruline ja pidi võtma pause, et end koguda. Esimene trenn pärast viirust oli eriti raske.