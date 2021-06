Tervise lühiuudised

Sünnimärgid pakuvad võimaluse vähiga võidelda

Massachusettsi üldhaigla teadlased avastasid, et teatud hulk ­valgeid vereliblesid, mida nimetatakse CD4+ T-rakkudeks, asub ­sünnimärkides ja neid võiks aktiveerida osana uuest strateegiast melanoomi ravis. Uurimis­tööst selgus, et tavalised sünnimärgid, mida leidub kõikidel inimestel, sisaldavad T-rakke, millel on võime sünnimärki hävitada. Neid immuunrakke võiks teadlaste sõnul aktiveerida ja see võiks lisaks melanoomi hävitamisele tekitada ka suure immuunrakkude kogumi, mis aitaks ­kaitsta vähi edasise tekke eest. Science Advances / Medical Xpress / PM