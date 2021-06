Järjest rohkem inimesi soovivad kiiremas korras Euroopa ravikindlustuskaarti

Õnnetuste ja ootamatute tervisemurede eest ei ole reisides keegi kaitstud. Seepärast on haigekassa hinnangul oluline omada Euroopa ravikindlustuskaarti ka lähiriikides, nagu Soomes, Lätis ja Leedus reisides. Euroopa ravikindlustuskaardi ettenäitamisel saab Euroopa Liidus, ka Liechtensteinis, Norras, Islandil ja Šveitsis vajaminevat arstiabi võrdsetel tingimustel seal elavate kindlustatud inimestega. Eesti kindlustatud inimestel on jätkuvalt õigus saada vajaminevat arstiabi Euroopa ravikindlustuskaardi alusel ka Ühendkuningriigis. Euroopa ravikindlustuskaart kehtib ainult siis, kui inimesel on Eestis samal ajal kehtiv ravikindlustus.

Vajaminevaks arstiabiks loetakse teises Euroopa Liidu riigis viibimise ajal ootamatult tekkinud terviserikke ravimist. See võib olla näiteks kõrge palavik, kõhuvalu, infarkt või õnnetuse tagajärjel tekkinud vigastus. Samuti rasedusega seotud visiidid ja sünnitamine teises riigis perekondlikel põhjustel või erakorraliselt. Seda, kas tegemist on vajamineva arstiabiga, otsustab arst.

Oluline on ka see, et Euroopa ravikindlustuskaardi alusel saab arstiabi vaid riiklikes raviasutustes ning kaart ei kata erahaiglas tekkinud kulutusi. Need kulud võivad aga ulatuda kümnetesse tuhandetesse eurodesse. Seetõttu soovitame enne reisile minekut alati sõlmida ka meditsiiniabi kaitsega reisikindlustus. Sõltuvalt kindlustusleppest katab erakindlustus üldjuhul ka need kulud, mida haigekassa ei kata.