Tarkusehammaste väljatõmbamine võib arendada just seda meelt

«Käesolev uuring näitab, et maitsefunktsioon võib pärast operatsiooni ja kuni 20 aastat hiljem veidi paraneda. See on üllatav, kuid põnev leid, mis väärib täiendavat uurimist, et paremini mõista, miks see paraneb ja mida see võib kliiniliselt tähendada,» sõnas uuringu vanem autor Richard L. Doty.