Toidutehnoloog selgitab, miks peaks vähemalt üks piimatoode iga päev menüüs olema

Piim on Adambergi sõnul unikaalne terviklik ja tasakaalustatud ja toit, üks väheseid, mis looduses söögiks sünteesitakse. Piima söömisega kohastumist näitab ka madal laktoositalumatuse esinemine Eestis.

«Kõik piima koostisosad on vajalikud kas toiduks, energiaks ja kaitseks või reguleerivad olulisi protsesse meie organismis. Kui mõelda, et imik ei vaja esimesel poolaastal ehk kõige kiiremal arenguperioodil midagi peale rinnapiima, pole mingit alust kahelda piima unikaalsuses ja kasulikkuses,» ütles ta.

Mida piim täpsemalt sisaldab?

Piim sisaldab valke, rasvu, laktoosi ja mineraalaineid, aga lisaks makrotoitainetele ja nendega seotuna on piimas veel bioloogiliselt aktiivsed ensüümid, vees- ja rasvaslahustuvad vitamiinid, mikroelemendid ja paljud teised ühendid, mille hulk on väike, aga mis on samuti väga olulised.

Piimasuhkur ehk laktoos on hea energiaallikas ning koosneb glükoosi ja galaktoosi molekulidest. Just niimoodi on võimalik anda järeltulijale rohkem energiat, samal ajal vere glükoositaset järsult tõstmata.

Piimarasv on oma olemuselt unikaalne, sellise koostise ja ehitusega rasvu looduses rohkem ei leidu.

Piimas on palju erinevaid valke, koguseliselt kõige rohkem on kaseiine ja vadakuvalke. Need keerulise ehitusega erinevate ülesannetega valgud, mis toetavad ainevahetust, pakuvad immunoloogilist kaitset, kui reguleerivad olulisi bioprotsesse.