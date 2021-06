ITK renoveeris reumatoloogiakeskuse

Õendusjuht Kõrve toob välja, et Magdaleena üksus kujunes keskusele väga heaks asukohaks, sest kohe pärast kolimist loodi sinna ka kaasaegse taastusravi võimalused ja Hea tervise keskus. «Meie haigetele on see väga mugav – haiglas oleku ajal toimuvad nii arstlikud visiidid ja raviprotseduurid kui ka erinevad taastusravi protseduurid Hea tervise keskuses: vesiravi, võimlemine jne.»

Katti Kõrve ütleb, et see on suur asi, et nii päevaravi kui statsionaarne ning ambulatoorne ravi on koos ühes majas. «See võimaldab personali roteerida, ja paindlikku tööaja planeerimist nii pikaajaliselt kui ka vajadusepõhiselt kiiresti – saab vajadusel ümber mängida graafikuid, kui vaja, ka tööpäeva sees. Kui vajadused või töökoormus muutub kasvõi poole päeva pealt, saame töögraafiku üle vaadata.»

«Patsiendi rahulolu-uuringute järgi ollakse meiega rahul,» lisab dr Otsa. «Üks tegur on olme, teine on personal. Meil on kvalifitseeritud, pühendunud tööjõud ja siin kehtib tõesti «inimlikult inimesega» põhimõte.»

Dr Otsa sõnul on keskus võimeline rohkemgi tööd tegema, kui haigekassa leping võimaldab. «Sel aastal olime viis kuud kinni plaanilise ravi jaoks ja peame tänavu vaeva nägema, et leping täita, kuid tava-aastal oleme võimelised rohkemaks. Vajadus on ka kindlasti olemas – tegu on eluaegse haigusega ja uusi patsiente tuleb pidevalt juurde. Vastupidiselt laialtlevinud arvamusele, ei tegele reumatoloogia ainult vanainimestega, reumatoloogilised haigused algavad tihti juba lapse- või noores täiskasvanueas.»

Ravis on dr Otsa sõnul uusi tuuli kogu aeg. «Käime end rahvusvaheliselt koolitamas ja kõik, mis on maailmas olemas, on ka meil olemas. Erialaselts on läbi aastate teinud head tööd. Kõige uuem teema on JAK inhibiitorid, mis on bioloogilistest ravimitest järgmine tase. Oleks patt kurta,» räägib dr Otsa.