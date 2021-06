Kas kookosõli sobib kehaniisutajaks ja päikesekaitsekreemiks?

Kookosõli toimib kehal hea niisutajana, kuid siiski ei tasuks seda dermatoloog dr Purvisha Pateli sõnul asendada tavapäraste kehakreemidega, kirjutab Healtline . Kookosõli aitab nahale kandes hoida vett naha sees, seega toimib see hea niisutajana, kuid kuna inimene peab higistama, siis ei ole vee kehas hoidmine kõige parem lahendus. Sellegipoolest hoiab niisutamine ära veekao, seega on kookosõli kandmisel nahale plusse kui ka miinuseid.

Hea hügeeni säilitamine on ülimalt oluline, eriti ajal, kus maailmas levivad ringi mitmed viirused. Sagedane kätepesu ja desinfitseerimisvahendite kasutamine võib rikkuda naha sarvkihti. Sarvkiht on marrasknaha pindmine osa, mis kaitseb naha alumisi kihte kulumise eest.

Kui sarvkiht pidevalt hõreneb siis võib nahk muutuda põletikuliseks, nakkusohtlikuks ja pikema aja jooksul võib tekkida isegi nahapõletik. «Abiks on sel puhul niisutavad tooted, üks neist on ka kookosõli, mis aitab nahal loomulikku niiskust säilitada, sõnab dermatoloog dr Beth Goldstein.

Kookosõli ei tohiks asendada tavapäraselt kasutatavaid päikesekaitsekreeme. On uuritud, et kookosõli pakub SPF-i 8 kaitset, kuid see on väga madal. Ameerika Dermatoloogiaakadeemia soovitab naha kaitsmiseks päikesekahjustuste eest kasutada SPF 30 või kõrgemat päikesekaitsekreeme.