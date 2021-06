Suvel juhtub! Kõik, mida pead teadma suvisest haavahooldusest

Haava õige hooldus on oluline, sest nii välditakse selle saastumist ja põletiku teket. Haavahoolduse juures on kõige olulisem tagada selle puhtus.

Haavatüüpe on erinevaid

Korralik haavahooldus on väga oluline, et vältida põletiku ja koledate armide teket.

Aeg-ajalt tekib väiksemaid haavakesi ja marrastusi ning seega peab igasse esmaabikomplekti kuuluma antiseptikum, erineva suurusega plaastrid, sidemed ja haavatampoonid. Korralik haavahooldus on väga oluline, et vältida põletiku ja koledate armide teket.

Pärast puhastamist tuleb haav katta puhta plaastri või sidemega. Suuremate haavade puhul on ideaalne kasutada haava külge mitte kleepuvat sidet. Kui haavaside või plaaster on märjaks saanud või määrdunud, siis tuleb see asendada uuega.