Mida võib tegelikult kaasa tuua allergeeni vältimine

Sümptomid, millega allergoloogi juurde pöörduda võiks, on väga erinevad. «Sageli ei osata sümptomeid allergiatega seostada ja pöördutakse lastearsti poole ekseemi, kõhuvalu, kõhulahtisuse või -kinnisuse, nohu ja köhaga. Need sümptomid võivad tõepoolest viidata ka muudele haigustele või terviseprobleemidele, nii et oluline on jälgida, millal need tekivad. Nii saab jõuda jälile, millised keskkonnas olevad tegurid sümptomite tekkes rolli mängivad,» selgitas arst.

Toidu puhul ei pruugi aga tegu alati allergiaga olla ning inimese organism võib toidule negatiivselt reageerida ka toidutalumatuse puhul. «Toiduallergiat põhjustavad kõige sagedamini piim, muna, kala ja pähklid. Toidutalumatus erineb allergiast selle poolest, et tegu pole immuunsüsteemi reaktsiooniga, vaid selle põhjuseks on veresoonte seisundit mõjutavad keemilised ühendid. Sellisel juhul tekivad nahale lööbed näiteks e-aineid või toiduvärve sisaldava toidu söömisel. Toidutalumatus võib aja jooksul iseenesest üle minna, allergia puhul juhtub seda harvemini. Sellest hoolimata võib elu jooksul oluliselt muutuda see, kui tundlik inimene allergeenile on,» rääkis dr Just.