Vähiravifond toetas mullu 167 Eesti inimese ravi 2,7 miljoni euroga

«Oleme äärmiselt tänulikud. Vaid tänu lahketele annetajatele on Kingitud Elu saanud toetada kõiki inimesi, kes abitaotlusega fondi poole on pöördunud ning kuuluvad fondi sihtgruppi – niinimetatud mittekulutõhusate vähihaigete hulka, kelle jaoks on olemas eluliselt vajalik näidustatud ravi, kuid seda ravi ei rahasta haigekassa,» ütles vähiravifondi Kingitud Elu juhataja Toivo Tänavsuu. «Fondi järgmine abivajaja võib olla ükskõik kes: kellegi kallis pereliige, lähedane sõber, hea kolleeg – küll on siis hea tõdeda, et vajalikud ravikulud on kindlalt kaetud.»