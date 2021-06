Hiina sai pärast 70 aastat kestnud võitlust malaariast vabaks

«Õnnitleme Hiinat malaariast vabanemise puhul,» ütles WHO peadirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus. Riik teatas 1940ndatel igal aastal 30 miljonist nakkushaiguse juhtumist, kuid viimased neli järjestikust aastat pole põliselanike osas uusi nakatumisi olnud.

«Vaevaga teenitud edu taga on aastakümneid sihipärast ja püsivat tegevust,» lisas Ghebreyesus. Läbi selle otsuse liitus Hiina veel teiste malaariavabade riikidega. Eraldi on 61 riiki, kus malaariat ei olnudki olemas või kadus see ilma erimeetmeid kasutamata.

Malaaria vaba sertifikaati saavad taotleda riigid, kes on saavutanud kolm järjestikust aastat ilma nakkusteta. Hiina on esimene riik Vaikse ookeani lääneosas, kellele on antud malaariavaba sertifikaat enam kui kolme aastakümne jooksul.

Selline sertifikaat on veel Austraalial, Singapuril ja Bruneil. WHO maailma malaariaaruandes 2020 öeldakse, et ülemaailmne areng haiguse vastu on langenud, eriti Aafrika riikides, kus on kõige rohkem juhtumeid ja surmajuhtumeid.