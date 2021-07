Tartu ülikooli kliinilise meditsiini instituudile valiti uus juhataja

Tartu ülikooli neuroloogia professor Pille Taba peab meditsiiniteaduste valdkonna ühe suurima instituudi juhina oluliseks nii õppe-, ravi- ja teadustöö edasiviimist kui ka koostööd Tartu ülikooli kliinikumi ja kõigi teiste Eesti raviasutustega. Tema sõnul on kliiniline õppe- ja teadustegevus Tartu ülikooli meditsiiniteaduste valdkonnas unikaalse tähtsusega, kuna ainsa meditsiini õpetava Eesti ülikooli osana on instituudil vastutus arstkonna väljaõppe ning siduserialade kliinilise õppe eest.

Nii õppe- kui ka teadustöö arengu eelduseks peab Taba tehnoloogiliste meetodite jätkuvat täiendamist, sealhulgas e-õppe meetodite ja simulatsioonitehnika arendamist, mis toetab praktiliste kliiniliste oskuste omandamist. «Arengu eeldus on kahtlemata inimesed, aga ka finantsressursid; kuigi grantide taotlemine on pingeline ja töömahukas, on teadusraha hankimise edukus jätkusuutlikkuse tingimus,» tõdes Taba.

Professor Pille Taba on lõpetanud Tartu ülikooli 1985. aastal. Ta on Tartu ülikooli närvikliiniku juhataja ja neuroloogina on ta pühendunud Parkinsoni tõve uurija. Sama tähtis on olnud kliiniline töö, patsiendiühenduste toetustegevus ning erialane koolitus- ja õppetöö, sealhulgas täienduskoolituse korraldamine nii Tartu Ülikooli arstiteaduskonna täienduskeskuse juhatajana, Ludvig Puusepa nimelise Neuroloogide ja neurokirurgide seltsi presidendina kui ka rahvusvahelise liigutushäirete seltsi juhatuse liikmena. Pille Taba on sotsiaalministeeriumi neuroloogia erialakomisjoni esimees ja Euroopa ravimiameti neuroloogia ekspertgrupi liige.