Perearsti nõuandetelefonile 1220 on poole aastaga tehtud rekordiliselt kõnesid

Käesoleval aastal on meedikud aidanud tööpäeviti keskmiselt 1000─1100 inimest, nädalavahetusel 1300─1500 inimest. Perearsti nõuandetelefoni teenindusjuhi Kärt Kuke sõnul jääb kõnede päevarekord möödunud aastasse kui 13. märtsil eriolukorra väljakuulutamisega seoses ületati 2700 kõne piir. Kõnede vastuvõtuvõime on järjest suurenevast mahust hoolimata väga kõrge – 90─95 protsenti kõnedest vastatakse maksimaalselt 1─2-minutilise ooteaja jooksul.

Suur osa pöördumisi on seotud koroonaviirusega

«Jätkuvalt on paljud kõned siiski seotud koroonapandeemiaga. Pandeemia alguses tegelesid meedikud peamiselt hirmu ja paanika maandamisega, infot küsiti näiteks sümptomite kohta.

Helistati ka muude muredega, näiteks uuriti kas võib üldse kodust lahkuda, kuhu saab lapse panna kui kool on kinni, kuidas rekkaga kodumaale tagasi pääseb. Nüüd aga tuleb järjest enam võtta aega, et ka vaimse tervise muredega inimesi aidata,» rääkis Kukk.

Tervisega seotud teemadel on meedikud valmis kohe vastama, muude teemade puhul püütakse aidata inimesel jõuda õige vastajani näiteks välisministeeriumi konsulaarabi andjate või ka teiste koostööpartneriteni.

Nõuandetelefonile helistanutest ligi kolm protsenti vajab kohest meditsiinilist sekkumist ning nende kõned suunatakse edasi Häirekeskusesse. «Meil on Häirekeskusega väga hea koostöö. Kui näiteks meie meedik saab kõne jooksul aru, et tegu võib olla insuldi või mõne muu eluohtliku olukorraga, siis saab ta kohe kõne Häirekeskusele edasi suunata. Nemad ei pea enam omakorda uut ohuhinnangut andma hakkama vaid kiirabi saab juba appi sõita,» selgitas Kukk.

«Kampaania eesmärk on anda inimestele teada, et perearsti nõuandetelefon on abiks näiteks siis, kui terviseprobleem tekib väljaspool perearsti tööaega, puhkuste ajal ning kui viibitakse väljaspool kodukohta või välismaal, mil ei ole võimalik oma perearsti poole pöörduda,» märgib Tervisekassa tervise edenduse peaspetsialist Gerda Palts.