Confido kahjum süvenes mullu ligi 2,7 miljonile eurole

Confido 2020. aasta konsolideeritud müügitulu kasvas aga enam kui 6 miljoni euroni, mida on ligi 2,5 korda ehk 141 protsendi võrra rohkem kui aasta varem, teatas grupp.

Confido Healthcare Groupi kaasomaniku ja juhatuse liikme Kadi Lamboti sõnul jätkus ka eelmisel aastal jõuline laienemine ning ainuüksi põhivarasse tehti investeeringuid enam kui 5 miljoni euro ulatuses.

«Kuigi eelmisel kevadel peatus plaanilise ravi osutamine terviseameti korraldusega ligi paariks kuuks, suutsime oma müügitulu aasta lõikes märkimisväärselt kasvatada ja laiendada ka pakutavate teenuste valikut,» selgitas Lambot pressiteates.

Sügisel kolis enamus grupi ettevõtteid Veerenni Terviselinnaku uude hoonesse, kus terviseteenuseid osutatakse kokku enam kui 6000 ruutmeetril.

«Kõige mahukamad investeeringud puudutasid meie jaoks uusi suundi, milleks on päevakirurgia keskus ja radioloogiliste uuringute keskus,» ütles Lambot, lisades, et praeguseks on uues peahoones kõik ruumid aktiivse tegevusega kaetud ja paari-kolme aasta perspektiivis tuleb ettevõttele kasvu tagamiseks leida juba lisapinda.

«Nii kiire kasvu perioodil on raamatupidamislik kahjum ootuspärane ja – nagu oleme ka varem kinnitanud – ettevõtte omanikud on mahukaid investeeringuid kavandades sellega arvestanud,» kinnitas juhatuse liige ning lisas, et kasumisse peaks grupp jõudma 2022. aastal.

Ühtlasi viitas Lambot mitmetele grupi jaoks positiivsetele arengutele, mis on aset leidnud 2021. aasta esimese kuue kuu jooksul. «Kiirkliinikute formaat on ennast õigustanud, inimesed eelistavad üha enam teha oma lihtsamad ja kiiremad arsti juures käigud mugavalt kaubanduskeskustes,» põhjendas Lambot.

Sel kevadel on Confido avanud veel kaks uut kiirkliinikut – Lõuna-Eesti esimene kiirkliinik avati veebruaris Tartu Lõunakeskuses ning aprillis lisandus uus kliinik Rocca Al Mare keskuses Tallinnas.

«Meil on aega aidata – just nii kõlab meie peamine lubadus ja nii püüamegi olla kohal seal, kus meid parasjagu kõige rohkem vajatakse,» toonitas Lambot, lisades, et viimastel kuudel on Confido tegelenud suures mahus koroonaviiruse testimistegevusega.

«Hetkel osutab Confido testimistegevusi 11 erinevas asukohas. Vastavalt vajadusele oleme valmis testimispunkte veelgi avama,» lisas Lambot.

2020. aasta oktoobris osales Confido edukalt haigekassa poolt välja kuulutatud eriarstiteenuste hankel 11 erialaga. Haigekassa lepinguga teenuseid hakatakse osutama alates 2021. aasta oktoobrist, leping on sõlmitud viieks aastaks. Arstikeskus Confidol on plaanis taotleda veel ka statsionaarse arstiabi osutamise tegevusluba.

Confido Healthcare Group OÜ koos erinevaid tervishoiuteenuseid pakkuvate tütarettevõtetega moodustavad Confido Grupi. Confido Gruppi kuuluvad erinevate kaubamärkide all teenuseid pakkuvad kliinikud – pere-, üld- ja eriarstiabi pakkuv Confido Meditsiinikeskus, kaubanduskeskustes asuvad Confido kiirkliinikud, Confido vaimse tervise keskus, Confido sõltuvusravikeskus ning Confido heaolukeskus.