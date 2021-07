TalTechi 3D prinditud plastist käe- ja seljatoed on õhkuläbilaskvad ning esteetiliselt kaunid

TalTechi inseneriteadlase Tauno Otto sõnul on teadus-arendustöö järgmiseks etapiks sensorid, mis mõõdavad ortoosi reaalset kandmise aega ning kasutust ja on sisendiks raviharjutusi soovitavatele tehisintellektil põhinevatele PC- ja mobiilirakendustele.

Inseriteaduskonna doktorandi ning Ida-Tallinna Keskhaigla arendusinseneri Geithy Sepa sõnul on tulevikufookuses skolioosi ehk vildakselguse ortoosidele sensorite lisamine, kuna kandmisaeg mõjutab oluliselt ravitulemust. Sensori abil saab arst teada, kui pikalt ning millal seljatuge reaalselt on kantud ning seeläbi saab paremini ka ravi efektiivsust hinnata.

Heidi Alasepp sõnas, et individuaalsete 3D prinditud ortooside võimekuse tekkimine on kindel ja suur samm edasi personaalmeditsiini poole. «Selle eesmärgiks on aga parem tervis ja elukvaliteet,» lisas Alasepp.

Ortoosimeistrite sõnul on tugede kandmisel tähtis lisaks meditsiinilisele küljele ka nende värv ning mugavus. «Näiteks lastele on ortoosi kandmine rohkem meeltmööda, kui see on värviline või sellel on mõni lastepärane kujutis. Ja mida enam see patsiendile meeldib, seda meelsamini ta seda ka kannab,» märkis Sepp.