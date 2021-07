Kosmeetikatoodete varjukülg: kemikaalid, mis püsivad nahas aastaid

Uus keemiliste ühendite analüüs paljastas ilutoodete kohta koleda tõe - paljud tooted sisaldavad väga püsivad potentsiaalselt kahjulikke «igavesi kemikaale», mida nimetatakse lühidalt PFAS-iks (forever chemicals, per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS)).

PFAS sisaldab tuhandeid kemikaale, mis on nii tugevad, et võivad kehas püsida aastaid ja mõjutada keskkonda lausa sajandeid. Kahjulikkusest olenemata on vaid mõne PFAS-i tervisemõju kohta hästi teada, ühendeid on seostatud kõrge kolesteroolitaseme, kilpnäärmehaiguste ja muude probleemidega.