Lugeja küsib: kas fooliumi sees küpsetatud kartulitest on võimalik saada mürgistust

Toidumürgitus saadakse saastunud toidu söömisest. Peamiselt põhjustavad toidumürgitust erinevad bakterid, viirused ja parasiidid. Õige temperatuuri juures küpsetamisel need hävitatakse. Seega pole võimalik, et toidumürgitus saadi fooliumis küpsetatud kartulitest.

Kas fooliumi kasutamine on ohtlik?

Kui aga rääkida fooliumist ja selle ohutusest, siis foolium on väga õhuke painduv lehtmetall, mida valmistatakse peamiselt alumiiniumist. Alumiinium on aga üks looduses levinumaid elemente, peamiselt leidub seda seotud kujul kivimites ja mullas, aga vähesel hulgal ka joogivees, taimedes, lihas, kalas ja piimatoodetes.

Alumiiniumi suuri koguseid on seostatud Alzheimeri tõvega, samuti võib see põhjustada muid tervisehädasid, nagu luuvalusid, lihaste nõrkust või enneaegset osteoporoosi. Seega on Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) kehtestanud toidust ja toidulisanditest saadava alumiiniumi lubatavaks doosiks 1 mg kehamassi kilogrammi kohta nädalas.