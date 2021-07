Proviisor selgitab, mida teha villide korral ja miks ei tohi määrida päikesepõletusele kreemi

Eesti on puukentsefaliidi leviku poolest üks kõrgeima riskiga piirkondi Euroopas. «Puugi võib lisaks metsas või heinamaal liikumisele üles korjata ka koduaia murult,» räägib Benu Tõrva keskapteegi proviisor Virge Sokk. Ta lisab, et pisike putukas on ohtlik just seetõttu, et levitab raskeid haiguseid: entsefaliiti ja borrelioosi. «Kui borrelioosi vastu aitab ainult ennetus, siis entsefaliidi vastu saab ennast vaktsineerida ning see aitab sageli raskete tüsistusega haiguse eemal hoida,» selgitab proviisor.