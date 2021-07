Suvise nohu taga võib peituda üllatav põhjus

Murelik patsient Henry (28) on alati arvanud, et see on normaalne, kui sportides nina tilgub, kuigi õues on mõnus suvi. Mees avastas hiljaaegu, et tema probleemi taga polegi lõõskava palavuse, vilu õhtuse tuule või konditsioneeri põhjustatud külmetus, vaid allergiline reaktsioon.