Vaata järgi, mis kasu saab viinamarjade söömisest

Viinamarjad on hea antioksüdantide allikas, kuna nende tervislike ühendite sisaldus on äärmiselt kõrge.

Südamehaigused ja südamega seotud terviseprobleemid on sageli surmavate terviseprobleemide tipus. Sageli põhjustab südamekahjustusi vale toitumine, suitsetamine, vähene liikumine või ülekaal. Rasvamolekulide vabade radikaalide oksüdeerumine viib ateroskleroosi, arterite kõvenemiseni. Üks viis ateroskleroosi vastu võitlemiseks on antioksüdantiderikas toitumine.

Viinamarjades sisalduvad antioksüdandid on hea polüfenoolide allikas (näiteks flavonoidid, fenoolhapped ja resveratrool). On tõestatud, et need ühendid parandavad südame-veresoonkonna tervist ja vähendavad südamehaiguste riski.