Suurima Eesti personaalmeditsiini rakendusuuringu esimesi tulemusi loodetakse ellu viia juba 2023. aastal

Rinnavähi pilootprojektis töötati välja personaalset geneetilist eelsoodumust arvestav mudel rinna- ja munasarjavähi õigeaegseks avastamiseks ja ennetamiseks. Praegune mammograafiline sõeluuring kaasab naisi vanuses 50–69, kuid on teada, et ka väljaspool seda vanusegruppi esineb kõrgemat haigestumisriski. Uuringus osales üle 1000 kõrge riskiga nais-geenidoonori vanuses 22-79, keda teavitati geneetilisest haigusriskist, nõustati ning teostati ka tervisekontroll.

Konsortsiumi ettepanek on alustada 30-70 aastaste personaalsete riskide sõelumisega mahus 40 000-50 000 inimest aastas. Aastaseks kuluks võib sel juhul prognoosida soodsama stsenaariumi korral 3,2-4,5 miljonit eurot. Riskide hindamise aluseks olevat geenikaarti on inimesele vaja teha aga ainult üks kord. Mida rohkemate haigusriskide personaalset ennetust riik edaspidi kasutama hakkab, seda odavamaks muutub iga üksiku haigusriski hindamine.

Juhtprojekti tulemid sobituvad ka valdkonna rahvusvahelisse pilti ja arengutesse. Euroopa Liidu vähiplaanis «Europe’s Beating Cancer Plan» ja vähimissioonis «Mission for Cancer» on samuti ette nähtud geneetika laialdane kasutamine vähkkasvajate varajaseks avastamiseks. Osalemine algatuses «European 1+Million Genome Initiative» on aga näidanud, et Eesti on taas tõusnud personaalmeditsiini juhtriikide hulka, kus lisaks kogemuste saamisele ollakse kogemuste jagajad.