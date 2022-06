ESMAABI ⟩ Miks tekib kuumarabandus ja kuidas ära tunda päikesepistet?

Põhiline termoregulatsiooni vahend niiskes kuumas õhus viibimisel on higistamine, vahendab Kliinik.ee. Kuumarabanduse korral ei suuda organism enda sees füüsilisel koormusel tekkivat soojushulka ära anda, higistamine lakkab.

Üks kuumarabanduse vorme on päikesepiste, mis kujuneb otsesest päikesekiirguse toimest ilma kehalise koormuseta. Sageli saavad päikesepiste rannas magama jäänud inimesed (eriti siis, kui nad on alkoholijoobes), päikesepaistelisel päeval autosse jäetud väikelapsed, väljas töötavad inimesed (auvahtkond, patrullpolitseinikud, teetöölised, ehitustöölised).

Päikesepiste hoiatavateks nähtudeks on peavalu, peapööritus, nõrkus, iiveldus. Nahk on kuum, pehme ja kuiv. Pulss kiireneb 160–180 löögini minutis, tekib hingeldus. Protsessi süvenedes teadvus häirub, nii et inimene ei saa enam aru, kus ta viibib või mis temaga toimub. Kehatemperatuur võib tõusta kuni 40–41 kraadini. Kui inimene ei saa abi, võib ta kaotada teadvuse, tekkida krambid ning järgneda surm ajuturse tagajärjel.