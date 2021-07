Sümptomid, mis võivad viidata sageli naisi kimbutavale delikaatsele haigusele

Kui esinenud on mõni neist sümptomitest, pöörduge oma arsti poole. Need sümptomid on sarnased muud tüüpi tupeinfektsioonidega, mida ravitakse erinevat tüüpi ravimitega. Arst selgitab välja, kas tegemist on tupe kandidoosiga ja kuidas seda ravida.