TÜ uus mikrokraadiprogramm annab ja tugevdab arstiteaduse alaseid teadmisi

Tartu ülikooli mikrokraadiprogrammid on pikemad tervikliku sisuga täiendusõppeprogrammid, mis on loodud tasemeõppekava ainete põhjal. Programmid annavad võimaluse omandada lisaeriala või pädevus ühes kitsamas valdkonnas.

Meditsiiniteaduste valdkonnas on mikrokraadiprogramm «Histoloogia histoloogilise tehnika alustega» seotud arstiteaduse õppekava ja histoloogia õpiväljunditega. Programm sobib nii praegu tööturul aktiivsetele teaduritele ja laborantidele kui ka meditsiinilise hariduseta inimestele, kel on huvi arsti- või hambaarstiteaduse õppimise vastu.

Õppetöö korraldamisel on arvestatud täiskasvanud õppijate võimalustega: praktikumid on planeeritud hilisemale ajale ja võimaluse korral on õppetöö ka laupäeviti. Paindlikkust lisab ka hajaõpe – loengud ja seminarid toimuvad nii auditoorselt kui ka veebis. Programmi läbinu saab Tartu ülikooli täiendusõppe tunnistuse.