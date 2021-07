Teadlased tegid kindlaks, kas rasvumine võib olla geneetika, mitte pelgalt toitumise viga

Varasemad uuringud on näidanud, et rasvumine on keerulisem, kui esmapilgul võib tunduda - kuigi on tõsi, et kehakaalu tõus on seotud ülesöömise, vale toidu ja vähese liikumisega. Samuti on selge see, et mõndasid inimesi ohustab ülekaal rohkem kui teisi. Selles valguses otsisid teadlased inimeste vahel geneetilisi erinevusi, mis võivad arvestada kaalutõusu erinevustega.

Inimese DNA-ahelate kogupikkus on veidi üle kolme miljardi aluspaari ja varasemad uuringud on näidanud, et enamik neist on üksikute indiviidide vahel identsed. Mitu miljonit varianti vastutavad inimeste vaheliste erinevuste eest.

Paljud neist paaridest on kodeerimata, mis tähendab, et neil pole juhiseid rakkudelt, teatamaks, milliseid valke on vaja toota. Geenid koosnevad omakorda eksonitest ja intronitest. Eksonid kannavad endas valkude koostist, mis määrab DNA järjestuse.

Teadlased keskendusid ainult kodeeritavatele (eksoneid moodustavatele), sest ainult need võivad kehakaalu mõjutada. Selleks viisid nad läbi 645 626 USA, Suurbritannia ja Mehhiko inimese koeproovide geneetilise analüüsi ja leidsid 16 varianti, mis nende arvates on seotud kaalu säilitamisega.