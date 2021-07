Toitumisalased soovitused jalgratturitele, mis parandavad enesetunnet ja aitavad püstitada uusi isiklikke rekordeid

«Paljud selle ala entusiastid ja sportlased kasutavad sageli eksootilisi toidulisandeid, pulbreid ja tablette, mis lubavad hämmastavaid tulemusi. Igapäevaelus kasutatav «kütus» – sportlase jõu taastamiseks vajalik toidust saadav valgukogus – ja muud mitte vähem olulised üksikasjad kipuvad jääma unarusse. Teisalt on tõestatud, et tasakaalustatud ja tervislik toitumine võib tulemusi parandada 80–90% võrra.»

Ehkki see võib tunduda segane ja põhitoidule ei pöörata sageli piisavalt tähelepanu, on sellel pikas perspektiivis väga oluline roll, mis mõjutab nii sportlaste igapäevast heaolu kui ka rattasõidusaavutusi.

Mõnel võistluspäeval kulutavad ratturid isegi rohkem kui 8000 kalorit. Paraku pole sõidu ajal kõiki kaotatud kaloreid võimalik omastada, sest inimkeha võimetel on piirid, suutes tunnis omastada ainult ca 90 grammi süsivesikuid, mis on umbes kolme suupiste jagu.

Paljude jaoks on aga seegi kogus juba üsna raskesti seeditav, nii et kui keha pole sellega harjunud, on tagajärjeks kindlasti seedehäired.

Jalgratturid kasutavad laia valikut eritooteid ja toidulisandeid, seega on väga oluline täpselt mõista, mida on teatud olukorras vaja. «Enamasti on hea, kui toode sisaldab rohkesti süsivesikuid,» rõhutab Redegeld, «Näiteks spordibatoon või banaan. Vedelal kujul tarbitud (näiteks geelide vormis) toitained imenduvad kiiremini kui tahkest energiabatoonist omastatavad ained. Seega, kui energiat on vaja kiiresti, näiteks vahetult enne rasket mäkketõusu, on mõistlikum valida geel.