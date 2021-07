Mida teha, kui päevitusriiete kandmine paneb end häbenema?

Suvi on tulnud ilusate ilmadega ja on olnud võimalus endalt kevadürbid heita. Kapist võetud rannariideid selga sättides ei meeldinud peeglist vastu vaatav mitte üks raas. Rannas mõtlesin kogu aeg, et ka teised vaatavad, kui lodev ja kole mu keha välja näeb. Tundsin end pärast rannapäeva väga halvasti ja nüüd mõtlen vaid oma puudujääkidele ja et milles olen võrreldes teistega kehvem. Võin küll minna trenni, aga ikka ei näe ma välja nagu enesekindlad siresääred. Kuidas saaksin ka mina end hästi tunda?